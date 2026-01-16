МИД России призвал граждан не ездить в Молдавию

МИД России призвал граждан не ездить в МолдавиюРоссиян подвергают «унизительному досмотру» в аэропорту Кишинева
Министерство иностранных дел России посоветовало российским гражданам по возможности воздерживаться от поездок в Молдавию. Рекомендация дана в связи с многочисленными фактами дискриминации и неподобающего обращения с россиянами на границе.
В МИДе указали, что в аэропорту Кишинева обладатели российских паспортов регулярно подвергаются «унизительному досмотру, многочасовому ожиданию в транзитной зоне без обеспечения элементарных условий». Затем россиянам нередко отказывают во въезде под надуманными предлогами. Как отмечает ведомств, были случаи, когда люди проводили в аэропорту более двух суток.
В МИДе также отметили, что при вылете из Кишинева используется практика искусственного затягивания досмотровых процедур, из-за чего пассажиры опаздывают на рейсы. При этом, по словам дипломатов, молдавские власти игнорируют запросы российского посольства о допуске к задержанным гражданам, что делает оказание консульской поддержки практически невозможным.
На этом фоне МИД России рекомендует соотечественникам тщательно оценивать необходимость поездок в Молдову и учитывать высокую вероятность возникновения проблем на границе.
14 января посольство России в Варшаве заявило о росте русофобских настроений в Польше и рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в эту страну. Дипломаты сообщили об увеличении числа случаев преследования российских граждан и обвинений в их адрес «по совершенно надуманным предлогам».