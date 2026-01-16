МИД России призвал граждан не ездить в Молдавию

В МИДе указали, что в аэропорту Кишинева обладатели российских паспортов регулярно подвергаются «унизительному досмотру, многочасовому ожиданию в транзитной зоне без обеспечения элементарных условий». Затем россиянам нередко отказывают во въезде под надуманными предлогами. Как отмечает ведомств, были случаи, когда люди проводили в аэропорту более двух суток.