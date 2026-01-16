Fox News: США намерены усилить военное присутствие на Ближнем Востоке

Собеседники телеканала отметили, что воздушные, сухопутные и морские военные силы США прибудут в регион в ближайшие недели или даже дни. По их данным, американская администрация видит необходимость в таком решении, чтобы предоставить главе Белого дома Дональду Трампа варианты на случай, если он решит нанести удары по территории Ирана.