Fox News: США намерены усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
На фоне роста напряженности в отношениях США и Ирана по крайней мере один американский авианосец сейчас направляется на Ближний Восток. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.
Собеседники телеканала отметили, что воздушные, сухопутные и морские военные силы США прибудут в регион в ближайшие недели или даже дни. По их данным, американская администрация видит необходимость в таком решении, чтобы предоставить главе Белого дома Дональду Трампа варианты на случай, если он решит нанести удары по территории Ирана.
Ожидается также, что в регион будут направлены системы противоракетной обороны (ПРО) для укрепления военных баз США и Израиля.
Спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф 16 января озвучил требования США к Ирану, которые «необходимо зафиксировать в дипломатическом соглашении, чтобы снять текущую напряженность». Он сообщил, что соглашение должно затронуть четыре ключевых вопроса: уровень обогащения урана, сокращение ракетного арсенала, обращение с уже накопленным ядерным материалом (около 2000 кг, обогащенного до 60%) и деятельность проиранских группировок в регионе.
Отвечая на вопрос о вероятности военного удара по Ирану, спецпредставитель подчеркнул предпочтение дипломатическому пути: «Я надеюсь на дипломатическое решение. Очень надеюсь». По его мнению, тяжелое экономическое положение Ирана может подтолкнуть Тегеран к компромиссу.