США развернули военные силы в сирийском Дейр-Хафере

Армия Сирии заявляла, что курдские районы Алеппо стали закрытыми военными зонами с 15:00 по местному времени (совпадает с московским) 7 января. «Районы Шейх Максуд и Ашрафия будут считаться военной зоной с 15:00 по местному времени. <...> Все позиции курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) в районах Ашрафия и Шейх Максуд станут законной целью армии», – говорилось в заявлении.