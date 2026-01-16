Газета
Главная / Политика /

США развернули военные силы в сирийском Дейр-Хафере

Ведомости

Вашингтон развернул военные силы в Дейр-Хафере (провинция Алеппо, Сирия). Целью такого решения стали временная оценка ситуации на месте, взаимодействие с сирийскими партнерами и содействие стабилизации обстановки в регионе. Об этом «РИА Новости» сообщили в центральном командовании США (CENTCOM).

23 декабря 2025 г. войска страны и «Сирийские демократические силы» договорились о перемирии в Алеппо, где накануне начались столкновения между правительственными отрядами и курдскими бойцами. Сирийский минздрав тогда сообщал, что из-за обстрелов жилых кварталов погибли два мирных жителя, еще несколько человек получили ранения.

Армия Сирии заявляла, что курдские районы Алеппо стали закрытыми военными зонами с 15:00 по местному времени (совпадает с московским) 7 января. «Районы Шейх Максуд и Ашрафия будут считаться военной зоной с 15:00 по местному времени. <...> Все позиции курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) в районах Ашрафия и Шейх Максуд станут законной целью армии», – говорилось в заявлении.

