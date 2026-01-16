Газета
Трамп назвал решение не наносить удары по Ирану его собственным

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что сам решил не наносить удары по территории Ирана. Об этом он заявил в эфире Sky News. 

«Меня никто не убеждал. Я убедил сам себя», – сказал американский лидер.

Он также отметил, что уважает решение иранских властей отменить решение о казни более 800 протестующих. 

AFP писало, что не наносить удары по Ирану Трампа убедили Саудовская Аравия, Катар и Оман. Собеседник агентства подчеркнул, что усилия стран Персидского залива были направлены на то, чтобы «избежать неконтролируемой ситуации в регионе». По его словам, контакты с США продолжаются, чтобы «закрепить завоеванное доверие».

Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могаддам заявлял, что Трамп передал Тегерану заверения в отсутствии планов нападения на Иран и призвал исламскую республику также проявить сдержанность.

