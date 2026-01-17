Газета
Главная / Политика /

Следующие переговоры США и Украины пройдут 17 января в Майами

Ведомости

Киев и Вашингтон проведут переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта 17 января в Майами. Об этом в соцсети X сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Ссылаясь на слова президента Украины Владимира Зеленского, она рассказала, что сейчас делегации работают над двумя ключевыми документами. Речь идет о соглашениях о гарантиях безопасности и об экономическом процветании Украины. Ожидается, что они могут быть подписаны на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 

«Цель визита — доработать эти соглашения совместно с американскими партнерами», — написала Стефанишина.

Песков согласился с Трампом, что Зеленский затягивает мирный процесс

Политика / Международные отношения

Со стороны Украины в переговорах примут участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, недавно назначенный главой офиса Зеленского Кирилл Буданов, а также глава правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Зеленский говорил, что Киев и Вашингтон находятся «не на одной стороне» по ряду пунктов проекта мирного соглашения, но подчеркнул, что Украина сохраняет инициативу в переговорах. При этом президент Украины отметил, что Украина «очень хорошо работала с американской стороной».

15 января президент США Дональд Трамп в интервью Reuters на вопрос о том, почему переговоры под руководством США до сих пор не разрешили российско-украинский конфликт, ответил одним словом: «Зеленский». По его словам, президент России Владимир Путин готов заключить сделку, в то время как Украина «менее готова» к ней.

