Российское посольство иронично отреагировало на слова МИД ФРГ о поддержке Киева
Российские дипломаты в Канаде иронично отреагировали на публикацию немецкого МИД по поддержке Украины.
«Очевидно, поддерживать Украину на словах сейчас куда безопаснее, чем стоять с Украиной бок о бок», – говорится в сообщении посольства РФ в Канаде в X.
16 января в публикации в соцсети Х дипломаты ФРГ заявили, что страна «стоит на стороне Украины». Отмечается, что Германия выделит Киеву 60 млн евро «на отопление, защиту, системы отопления и горячую воду».
Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что считает Россию европейской страной, и выразил надежду на восстановление отношений между Берлином и Москвой. По его словам, если удастся в долгосрочной перспективе восстановить баланс с Россией и воцарится мир, то ЕС и Германия «пройдут еще одно испытание».