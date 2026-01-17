Газета
Главная / Политика /

Российское посольство иронично отреагировало на слова МИД ФРГ о поддержке Киева

Ведомости

Российские дипломаты в Канаде иронично отреагировали на публикацию немецкого МИД по поддержке Украины.

«Очевидно, поддерживать Украину на словах сейчас куда безопаснее, чем стоять с Украиной бок о бок», – говорится в сообщении посольства РФ в Канаде в X.

16 января в публикации в соцсети Х дипломаты ФРГ заявили, что страна «стоит на стороне Украины». Отмечается, что Германия выделит Киеву 60 млн евро «на отопление, защиту, системы отопления и горячую воду». 

Накануне канцлер  Германии Фридрих Мерц заявил, что считает Россию европейской страной, и выразил надежду на восстановление отношений между Берлином и Москвой. По его словам, если удастся в долгосрочной перспективе восстановить баланс с Россией и воцарится мир, то ЕС и Германия «пройдут еще одно испытание».

Читайте также:Дмитриев назвал прогрессом слова Мерца о балансе в отношениях с Москвой
