Главная / Политика /

Дмитриев назвал прогрессом слова Мерца о балансе в отношениях с Москвой

Ведомости

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал прогрессом высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о поиске баланса в отношении с Москвой. Об этом он написал в соцсети X.

«Миру требуется деэскалация», – добавил он.

Мерц заявил, что считает Россию европейской страной, и выразил надежду на восстановление отношений между Берлином и Москвой.

После этого он выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Москвой. По его словам, если удастся в долгосрочной перспективе восстановить баланс с Россией и воцарится мир, то ЕС и Германия «пройдут еще одно испытание».

15 января президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот заявил послам, что Москва готова к восстановлению необходимого уровня отношений со странами Европы. 

