Гетте заявляет, что выход из НАТО позволит Франции восстановить военную и дипломатическую независимость, вернуть статус неприсоединившейся державы и сохранять суверенитет, опираясь на собственное ядерное сдерживание. При этом депутат подчеркивает, что разрыв с альянсом не означает изоляции. Франция сможет усилить миротворческую роль, развивая сотрудничество в рамках Франкофонии, ООН, ОБСЕ и партнерств с развивающимися рынками. В качестве приоритетов она называет борьбу с экологическим кризисом, поиск альтернатив неолиберализму, защиту общих благ и многостороннее ядерное разоружение.