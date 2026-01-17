Франция обсуждает возможность выхода из НАТОВ парламенте страны считают, что членство в альянсе под руководством США стало неприемлемым
В национальном собрании Франции впервые официально обсуждается инициатива о выходе страны из НАТО, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. Предложение выдвинула вице‑президент парламента и депутат от левой партии La France Insoumise (LFI) Клеманс Гетте.
Ее резолюция требует выхода Франции из Североатлантического альянса, поскольку, по мнению автора, членство в военном союзе под руководством США стало нежелательным и неприемлемым. Гетте утверждает, что Вашингтон «официально освобождает себя от международного права и механизмов коллективной безопасности», фактически присваивая ЕС статус «вассала», поэтому Франции следует «перестать рассматривать Соединенные Штаты как союзника».
В беседе с берлинской газетой депутат озвучила ряд претензий к политике Соединенных Штатов: «незаконное похищение» президента Венесуэлы, публичные заявления о потенциальной аннексии Гренландии. Еще одним пунктом стали санкции против европейских чиновников.
Депутат также указала на навязывание Евросоюзу «грабительских торговых соглашений». Кроме того, она осудила настойчивое требование НАТО направлять на военные расходы 5% ВВП. По оценке депутата, такая мера служит исключительно интересам американской оборонной промышленности. При этом она наносит ущерб суверенитету Европы.
Наконец, депутат заявила о попытках вмешательства в европейские избирательные процессы. Цель такого вмешательства – поддержка крайне правых политических сил.
Гетте заявляет, что выход из НАТО позволит Франции восстановить военную и дипломатическую независимость, вернуть статус неприсоединившейся державы и сохранять суверенитет, опираясь на собственное ядерное сдерживание. При этом депутат подчеркивает, что разрыв с альянсом не означает изоляции. Франция сможет усилить миротворческую роль, развивая сотрудничество в рамках Франкофонии, ООН, ОБСЕ и партнерств с развивающимися рынками. В качестве приоритетов она называет борьбу с экологическим кризисом, поиск альтернатив неолиберализму, защиту общих благ и многостороннее ядерное разоружение.
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о беспрецедентных последствиях при нападении на Гренландию. Он подчеркнул, что страна будет действовать «в духе полной солидарности с Данией и ее суверенитетом».