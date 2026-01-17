Посол РФ назвал провокацией призыв к США переключиться на Шпицберген

Согласно Парижскому договору о статусе Шпицбергена от 1920 г., архипелаг находится под суверенитетом Норвегии, а странам-участницам предоставляется одинаковый свободный доступ в его воды и на территорию при условии соблюдения местных законов и постановлений. Россия присоединилась к договору в 1935 г.