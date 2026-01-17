Посол РФ назвал провокацией призыв к США переключиться на Шпицберген
Посол РФ в Осло Николай Корчунов, комментируя «РИА Новости» призывы президента Хорватии Зорана Милановича к США обратить внимание на Шпицберген вместо Гренландии, назвал предложение провокационным в текущих условиях.
По мнению дипломата, эта позиция является свидетельством того, что в странах НАТО усугубляется тенденция к пренебрежению основополагающими принципами международного права даже в отношении друг друга. Корчунов добавил, что Россия исходит из важности полного соблюдения положений Договора о Шпицбергене от 1920 г.
Согласно Парижскому договору о статусе Шпицбергена от 1920 г., архипелаг находится под суверенитетом Норвегии, а странам-участницам предоставляется одинаковый свободный доступ в его воды и на территорию при условии соблюдения местных законов и постановлений. Россия присоединилась к договору в 1935 г.
14 января президент США Дональд Трамп потребовал от НАТО немедленного вывода сил Дании из Гренландии. По его мнению, только Вашингтон в состоянии справиться с «угрозой», которую там якобы создают Россия и Китай, а у Дании на острове только «две собачьи упряжки».
На следующий день первые военные из европейских стран прибыли в Гренландию. Разведывательную миссию проводит Дания. После этого в Белом доме заявили, что отправка европейских военных в Гренландию не меняет намерения Трампа купить остров.