Главная / Политика /

Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США на переговоры

Ведомости

Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности страны Рустем Умеров и глава правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия прибыли в США. Об этом сообщил Буданов в Telegram-канале.

Буданов, Умеров и Арахамия проведут переговоры по деталям мирного соглашения. С американской стороны во встрече будут участвовать спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского главы Джаред Кушнер и министр армии страны Дэниел Дрисколл.

16 января посол Украины в США Ольга Стефанишина анонсировала переговоры Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта 17 января в Майами. Дипломат уточнила, что сейчас делегации работают над двумя ключевыми документами. Речь идет о соглашениях о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины. Ожидается, что они могут быть подписаны на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон находятся «не на одной стороне» по ряду пунктов проекта мирного соглашения, но отметил, что страна сохраняет инициативу в переговорах и «очень хорошо работала с американской стороной».

