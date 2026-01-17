Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США на переговоры

16 января посол Украины в США Ольга Стефанишина анонсировала переговоры Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта 17 января в Майами. Дипломат уточнила, что сейчас делегации работают над двумя ключевыми документами. Речь идет о соглашениях о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины. Ожидается, что они могут быть подписаны на Всемирном экономическом форуме в Давосе.