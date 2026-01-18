Российские силы ударили по объектам энергетики Украины

Российские силы ударили по объектам энергетики УкраиныПоражены предприятия по сборке беспилотников, объекты транспортной инфраструктуры
Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по украинским объектам энергетики, пунктам дислокации военных ВСУ в 149 районах за сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
Поражение было также нанесено предприятиям по сборке беспилотников, объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов американской системы HIMARS и 220 БПЛА самолетного типа.
Подразделения российской группировки «Север» нанесли поражения бригадам ВСУ возле населенных пунктов Рогозное, Новая Сечь, Ястребиное, Писаревка и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении поражены подразделения украинских бригад возле Ватутино, Приколотного, Рясного, Покаляного, Охримовки и Зеленого Гая Харьковской области.
На этом направлении ВСУ потеряли 24 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, израильскую радиолокационную станцию RADA, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.
16 января командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев объявил, что Россия контролирует все районы Купянска Харьковской области, но украинская армия предпринимает попытки прорыва в город. Кузовлев доложил министру обороны Андрею Белоусову, что войска продолжают вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 км.