Российские силы ударили по объектам энергетики Украины

Поражены предприятия по сборке беспилотников, объекты транспортной инфраструктуры
Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по украинским объектам энергетики, пунктам дислокации военных ВСУ в 149 районах за сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

Поражение было также нанесено предприятиям по сборке беспилотников, объектам  транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. 

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов американской системы HIMARS и 220 БПЛА самолетного типа.

Армия России взяла под контроль Закотное в ДНР

Политика / Армия и спецслужбы

Подразделения российской группировки «Север» нанесли поражения бригадам ВСУ возле населенных пунктов Рогозное, Новая Сечь, Ястребиное, Писаревка и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении поражены подразделения украинских бригад возле Ватутино, Приколотного, Рясного, Покаляного, Охримовки и Зеленого Гая Харьковской области.

На этом направлении ВСУ потеряли 24 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, израильскую радиолокационную станцию RADA, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.

16 января командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев объявил, что Россия контролирует все районы Купянска Харьковской области, но украинская армия предпринимает попытки прорыва в город. Кузовлев доложил министру обороны Андрею Белоусову, что войска продолжают вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 км.

