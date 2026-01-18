Российские силы ударили по объектам энергетики Украины

16 января командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев объявил, что Россия контролирует все районы Купянска Харьковской области, но украинская армия предпринимает попытки прорыва в город. Кузовлев доложил министру обороны Андрею Белоусову, что войска продолжают вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 км.