Путин проведет совещания с членами правительства и Совбезом

Путин проведет совещания с членами правительства и СовбезомГлава государства посетит мероприятия по случаю Дня российского студенчества
На неделе с 19 по 25 января президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Ожидаются мероприятия по случаю Дня российского студенчества. В графике президента также планируются международные контакты и совещание с членами Совета безопасности РФ.
Совещание с Совбезом станет первым в 2026 г. Прошлая встреча состоялась 26 декабря 2025 г. Тогда глава государства обсудил с членами совета меры развития искусственного интеллекта (ИИ) в интересах обеспечения обороны.
За два дня до этого, 24 декабря, президент посетил заседание правительства. На встрече с кабинетом министров Путин говорил о многодетных семьях, штрафах для застройщиков, которые нарушают сроки передачи квартир дольщикам и др. Президент заявлял, что состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность и при этом «задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития».