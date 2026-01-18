Газета
Главная / Политика /

Путин проведет совещания с членами правительства и Совбезом

Глава государства посетит мероприятия по случаю Дня российского студенчества
Ведомости

На неделе с 19 по 25 января президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Ожидаются мероприятия по случаю Дня российского студенчества. В графике президента также планируются международные контакты и совещание с членами Совета безопасности РФ.

Совещание с Совбезом станет первым в 2026 г. Прошлая встреча состоялась 26 декабря 2025 г. Тогда глава государства обсудил с членами совета меры развития искусственного интеллекта (ИИ) в интересах обеспечения обороны. 

За два дня до этого, 24 декабря, президент посетил заседание правительства. На встрече с кабинетом министров Путин говорил о многодетных семьях, штрафах для застройщиков, которые нарушают сроки передачи квартир дольщикам и др. Президент заявлял, что состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность и при этом «задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития».

