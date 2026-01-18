Путин проведет совещания с членами правительства и Совбезом

За два дня до этого, 24 декабря, президент посетил заседание правительства. На встрече с кабинетом министров Путин говорил о многодетных семьях, штрафах для застройщиков, которые нарушают сроки передачи квартир дольщикам и др. Президент заявлял, что состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность и при этом «задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития».