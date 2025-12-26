Путин обсудил с Совбезом развитие ИИ в интересах обороны

20 ноября Путин говорил, что в правительстве на базе аналитического центра создано подразделение, которое занимается ИИ. В нем работает 50 человек. Он при этом заявил, что этого недостаточно и нужен «реальный штаб руководства отраслью, если мы хотим, чтобы эта работа шла уверенно».