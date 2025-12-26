Газета
Политика

Путин обсудил с Совбезом развитие ИИ в интересах обороны

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности обсудили меры развития искусственного интеллекта (ИИ) в интересах обеспечения обороны. Об этом сообщили в Кремле.

«У нас несколько вопросов. Первый – о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны», – сказал Путин и передал слово министру обороны Андрею Белоусову.

25 декабря глава государства призвал быть готовыми к вызванным ИИ изменениям. По словам Путина, осталось мало времени и теперь нельзя жить «по старинке». Комментируя изменения, которые принесет ИИ на рынок труда в ближайшие 10–15 лет, президент отметил, что необходимо изменить всю парадигму подготовки кадров.

20 ноября Путин говорил, что в правительстве на базе аналитического центра создано подразделение, которое занимается ИИ. В нем работает 50 человек. Он при этом заявил, что этого недостаточно и нужен «реальный штаб руководства отраслью, если мы хотим, чтобы эта работа шла уверенно».

