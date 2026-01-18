Французский политик Филиппо призвал снять санкции с России и возобновить диалог
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал европейские страны отказаться от конфронтации с Россией. Свое заявление он опубликовал в соцсети X.
Филиппо также предложил отменить санкции в отношении России и возобновить с ней торговлю.
«Прекращаем попытки вести войну с Россией через Украину и с США из-за Гренландии. Пусть каждый занимается своими проблемами – и порядок будет. Покончим с ЕС, который ведет нас от кризиса к кризису: каждая нация должна вернуть себе независимость и защищать свои национальные интересы», – написал Филиппо.
Он также выдвинул предложение о выходе Франции из ЕС, восстановлении ее независимости, национальной промышленной, энергетической и сельскохозяйственной стратегии. По мнению Филиппо, Франция должна денонсировать соглашение с «Меркосур», обеспечить соблюдение своего суверенитета по всему миру, обеспечить свою оборону за счет инвестиций в армию и оборонную промышленность.
Ранее в национальном собрании Франции впервые официально обсудили инициативу о выходе страны из НАТО, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. Предложение выдвинула вице‑президент парламента и депутат от левой партии La France Insoumise (LFI) Клеманс Гетте.
Ее резолюция требует выхода Франции из Североатлантического альянса, поскольку, по мнению автора, членство в военном союзе под руководством США стало нежелательным и неприемлемым.