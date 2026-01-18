В армию Дании поступило рекордное количество новобранцев

В 2025 г. в состав национальной гвардии было принято более 2300 датчан, что выше на 43% по сравнению с 2024 г., когда было принято более 1600 человек. «Таким образом, 2025 г. стал годом, когда численность национальной гвардии увеличилась больше всего с 1983 г.», – говорится в сообщении.