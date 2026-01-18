В армию Дании поступило рекордное количество новобранцев
В состав национальной гвардии Дании поступило рекордное число новобранцев в 2025 г. за последние 42 года. Об этом заявили в добровольческой военной организации Hjemmeværnet («Хемверн»), оказывающей поддержку вооруженным силам Дании.
В 2025 г. в состав национальной гвардии было принято более 2300 датчан, что выше на 43% по сравнению с 2024 г., когда было принято более 1600 человек. «Таким образом, 2025 г. стал годом, когда численность национальной гвардии увеличилась больше всего с 1983 г.», – говорится в сообщении.
На 1 января в состав нацгвардии входит свыше 15 000 действующих добровольцев, в общей сложности в составе находятся более 44 000 солдат.
По словам комиссара по делам ополчения Ханса Андерсена, «отрадно, что так много датчан рассчитывают на помощь нацгвардии в условиях обострения ситуации с безопасностью».
15 января в Гренландии началась разведывательная миссия государств Европы, организованная Данией – остров является автономной территорией страны. Президент США Дональд Трамп, высказывающий намерение аннексировать остров, назвал эти действия угрозой «безопасности и выживанию нашей планеты».
Трамп также пригрозил пошлинами в 10% для стран, не согласных с намерением Вашингтона захватить Гренландию. Тарифы будут действовать до момента, пока не будет достигнута договоренность о покупке острова. Летом 2026 г. они могут вырасти до 25%.