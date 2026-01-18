Бессент заявил об отсутствии у США намерений покидать НАТО

18 января восемь стран НАТО – Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция и Швеция – выпустили совместное заявление в ответ на угрозы Трампа ввести торговые пошлины из-за Гренландии. В заявлении было подчеркнуто, что страны ЕС стремятся укреплять безопасность в Арктике и проводимые совместно с союзниками под руководством Дании учения Arctic Endurance отвечают этой необходимости.