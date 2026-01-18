Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Бессент заявил об отсутствии у США намерений покидать НАТО

Ведомости

Соединенные Штаты не планируют покидать НАТО. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, комментируя ухудшение отношений страны с альянсом на фоне угроз президента Дональда Трампа захватить Гренландию.

В эфире телеканала NBC Бессент пояснил, что, хотя США и останутся частью Североатлантического альянса, администрация президента Трампа стремится избежать втягивания страны в новую войну.

Он также подчеркнул, что Вашингтон не собирается перекладывать ответственность за безопасность Западного полушария на других.

18 января восемь стран НАТО – Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция и Швеция – выпустили совместное заявление в ответ на угрозы Трампа ввести торговые пошлины из-за Гренландии. В заявлении было подчеркнуто, что страны ЕС стремятся укреплять безопасность в Арктике и проводимые совместно с союзниками под руководством Дании учения Arctic Endurance отвечают этой необходимости.

Кроме того, западные СМИ сообщали, что среди европейских стран возникли опасения относительно того, что США под руководством Трампа могут выйти из НАТО.

Читайте также:Рютте обсудил с Трампом ситуацию вокруг Гренландии
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её