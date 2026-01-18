Бессент заявил об отсутствии у США намерений покидать НАТО
Соединенные Штаты не планируют покидать НАТО. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, комментируя ухудшение отношений страны с альянсом на фоне угроз президента Дональда Трампа захватить Гренландию.
В эфире телеканала NBC Бессент пояснил, что, хотя США и останутся частью Североатлантического альянса, администрация президента Трампа стремится избежать втягивания страны в новую войну.
Он также подчеркнул, что Вашингтон не собирается перекладывать ответственность за безопасность Западного полушария на других.
18 января восемь стран НАТО – Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция и Швеция – выпустили совместное заявление в ответ на угрозы Трампа ввести торговые пошлины из-за Гренландии. В заявлении было подчеркнуто, что страны ЕС стремятся укреплять безопасность в Арктике и проводимые совместно с союзниками под руководством Дании учения Arctic Endurance отвечают этой необходимости.
Кроме того, западные СМИ сообщали, что среди европейских стран возникли опасения относительно того, что США под руководством Трампа могут выйти из НАТО.