Главная / Политика /

Рютте обсудил с Трампом ситуацию вокруг Гренландии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию вокруг Гренландии. Об этом он сообщили в X.

«Поговорил с президентом США по поводу ситуации с безопасностью в Гренландии и Арктике. Мы продолжим работать над этим, и я с нетерпением жду встречи с ним в Давосе в конце этой недели», – написал он.

18 января восемь стран НАТО – Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция и Швеция – выпустили совместное заявление в ответ на угрозы Трампа. В заявлении было подчеркнуто, что страны ЕС стремятся укреплять безопасность в Арктике и проводимые совместно с союзниками под руководством Дании учения Arctic Endurance отвечают этой необходимости.

Трамп анонсировал пошлины против Дании и ряда стран Европы с 1 февраля

Политика / Международные новости

За три дня до этого, 15 января, первые военнослужащие из европейских стран прибыли в Гренландию. Разведывательную миссию проводит Дания. США в миссии союзников не участвуют, поскольку заявляют о намерении захватить остров. Трамп расценил миссию Европы как «угрозу выживанию планеты».

После этого Трамп анонсировал торговые пошлины в 10% против Дании и ряда стран Европы с 1 февраля. Министр финансов США Скотт Бессент объявил, что США не отступят от идеи захвата Гренландии.

