Бессент: США не отступят от идеи захвата Гренландии
Вашингтон намерен захватить Гренландию, Европа не сможет обеспечить безопасность датского острова. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает Bloomberg.
«Европейцы демонстрируют слабость, США – силу. Президент [США Дональд Трамп] считает, что укрепление безопасности невозможно без Гренландии как части США», – сказал он.
В части введения дополнительных пошлин США за критику аннексии острова, Бессент заявил, что торговое соглашение с ЕС еще не оформлено окончательно, и «чрезвычайные меры могут сильно отличаться от других торговых соглашений». По его мнению, европейские лидеры со временем поймут, что им необходимо «находиться под зонтиком безопасности США».
Президент США говорил о намерении взять под контроль Гренландию в начале своего второго президентского срока в 2025 г. и возобновил такую риторику с новой силой в 2026-м. Основанием для аннексии для Трампа выступает предполагаемая угроза «российских и китайских кораблей». 18 января он повторил, что Россия и Китай якобы «хотят завладеть Гренландией, и Дания ничего не может с этим поделать».
Сейчас на острове проходит разведывательная миссия Дании и европейских союзников. Она стартовала 15 января.