Правительство Сирии и курдские силы договорились о прекращении огня
Правительство Сирии и поддерживаемый США курдский альянс «Сирийские демократические силы» (SDF) подписали соглашение о прекращении боевых действий. Согласно договоренностям, официальный Дамаск получит расширенный контроль над ключевыми территориями и ресурсами, включая нефтяные и газовые месторождения, передает Bloomberg.
Соглашение, о котором сообщает государственное агентство SANA, возобновляет обязательства по интеграции SDF в государственные силовые структуры. Оно вступает в силу немедленно и предусматривает отвод всех войск, связанных с SDF, на восточный берег реки Евфрат. Курдские силы также передадут правительству и армии административный контроль над восточными провинциями Ракка, Дейр-эз-Зор и Эль-Хасака.
Ключевые положения соглашения:
Дамаск получает контроль над пограничными переходами, а также нефтяными и газовыми месторождениями;
государственная Сирийская нефтяная компания (SPC) уже взяла под свой контроль месторождения Русафа и Сафьян в Ракке;
сирийская армия установила контроль над крупнейшим нефтяным месторождением Омар и газовым месторождением Conoco;
соглашение обязывает SDF обеспечить вывод всех членов Рабочей партии Курдистана с территории Сирии, хотя конкретные сроки не определены.
Как отметил министр финансов Сирии Мухаммед Барние, контроль над углеводородными, сельскохозяйственными и водными ресурсами положительно скажется на госбюджете и ускорит восстановление страны.
Встречаясь с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, спецпосланник США по Сирии Том Баррак заявил, что Вашингтон приветствует «конструктивные усилия» сирийского правительства и SDF. «Это соглашение о прекращении огня прокладывает путь для возобновления диалога и сотрудничества на пути к единой Сирии», – сказал он.
16 января аш-Шараа подписал указ, посвященный защите прав курдов. Согласно документу, курдский язык впервые в независимой сирийской истории признается одним из государственных. Это произошло одновременно с окончательным переходом под контроль сил аш-Шараа населенных курдами кварталов Алеппо после месяцев жестоких боев с местным ополчением, контролировавшим его с 2012 г. Боестолкновения продолжались и в последующие дни.