Правительство Сирии и курдские силы договорились о прекращении огня

Соглашение, о котором сообщает государственное агентство SANA, возобновляет обязательства по интеграции SDF в государственные силовые структуры. Оно вступает в силу немедленно и предусматривает отвод всех войск, связанных с SDF, на восточный берег реки Евфрат. Курдские силы также передадут правительству и армии административный контроль над восточными провинциями Ракка, Дейр-эз-Зор и Эль-Хасака.