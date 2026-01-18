Газета
Политика

Умеров рассказал об обсуждении вопросов экономики и безопасности с США

Представители Украины в ходе переговоров в США обсудили вопросы экономического развития и гарантии безопасности. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности страны Рустем Умеров в Telegram.

«Предметно обсудили экономическое развитие и план процветания (prosperity plan), а также гарантии безопасности для Украины – с фокусом на практические механизмы их реализации и имплементации», – написал он, добавив, что последующие консультации с США состояться в ходе экономического форума в Давосе.

О проведении переговоров, которые начались в субботу, рассказал также президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что стороны работают над документами, необходимыми для завершения конфликта. При этом о конкретных результатах переговоров он также не сообщил.

Делегация Украины прибыла в США 17 января. В ее состав, помимо Умерова, вошли руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов и глава правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Зеленский заявил о разногласиях с США по мирному соглашению по Украине

