Умеров рассказал об обсуждении вопросов экономики и безопасности с США
Представители Украины в ходе переговоров в США обсудили вопросы экономического развития и гарантии безопасности. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности страны Рустем Умеров в Telegram.
«Предметно обсудили экономическое развитие и план процветания (prosperity plan), а также гарантии безопасности для Украины – с фокусом на практические механизмы их реализации и имплементации», – написал он, добавив, что последующие консультации с США состояться в ходе экономического форума в Давосе.
О проведении переговоров, которые начались в субботу, рассказал также президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что стороны работают над документами, необходимыми для завершения конфликта. При этом о конкретных результатах переговоров он также не сообщил.
Делегация Украины прибыла в США 17 января. В ее состав, помимо Умерова, вошли руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов и глава правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.