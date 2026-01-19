Израиль начал военную операцию в Хевроне на Западном берегу
Израильские силы начали «операцию по ликвидации объектов террористической инфраструктуры» в Хевроне на Западном берегу. Об этом сообщили в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Операция продолжится в течение нескольких дней. В это время в районе могут быть слышны взрывы и будет заметно увеличение передвижения сил армии обороны Израиля», – говорится в сообщении.
Военные будут находиться в районе Джабаль-Джохар.
В июле 2025 г. кнессет (парламент) Израиля проголосовал за распространение еврейского государства на территорию Западного берега реки Иордан. Авторы инициативы утверждают, что эти регионы являются «неотъемлемой частью исторической родины еврейского народа». Сейчас эту территорию частично контролирует Палестинская администрация.
Вашингтон осудил решение израильских властей. 24 октября вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал решение израильского парламента поддержать аннексию Западного берега Иордана очень глупым политическим трюком. Президент США Дональд Трамп призывал «не беспокоиться» о Западном береге, поскольку Израиль «ничего не собирается делать с ним».