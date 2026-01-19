The Times: ФРГ может повысить плату за аренду военных баз для США из-за пошлин
Германия может повысить для США плату за аренду военных баз, учитывая решение главы Белого дома Дональда Трампа ввести 10%-ные тарифы для ряда стран, сообщила газета The Times со ссылкой на официальных лиц в Берлине.
По данным издания, политики в ФРГ отреагировали с ужасом на сведения о возможном уменьшении численности войск США Европе. По данным газеты, военные базы Рамштайн и Штутгарт очень важны для Вашингтона, чтобы проецировать силы на Африку и Ближний Восток. Один из источников отметил, что планы по выводу войск не рассматриваются, но Берлин может значительно увеличить арендную плату за эти объекты.
17 января президент США Дональд Трамп посчитал отправку военных стран ЕС в Гренландию на учения очень опасной игрой. Он отметил, что для предотвращения эскалации ситуации против всех товаров Дании, Швеции, Франции, ФРГ, Нидерландов, Финляндии, а также Великобритании и Норвегии с 1 февраля начнет действовать дополнительная пошлина в 10%, а 1 июня ставка вырастет до 25%.
18 января представители всех стран – членов ЕС провели экстренное заседание, которое было посвящено выработке совместного ответа на угрозы Трампа ввести новые пошлины. Государства опубликовали совместное заявление. Они выразили солидарность с Данией и осудили тарифные угрозы.