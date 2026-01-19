The Times: ФРГ может повысить плату за аренду военных баз для США из-за пошлин

По данным издания, политики в ФРГ отреагировали с ужасом на сведения о возможном уменьшении численности войск США Европе. По данным газеты, военные базы Рамштайн и Штутгарт очень важны для Вашингтона, чтобы проецировать силы на Африку и Ближний Восток. Один из источников отметил, что планы по выводу войск не рассматриваются, но Берлин может значительно увеличить арендную плату за эти объекты.