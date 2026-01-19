Премьер Японии решила распустить нижнюю палату парламента

21 октября 2025 г. «Ведомости» писали, что Такаити – политик правоконсервативных взглядов. Она является членом общества «Ниппон кайги» («Японская конференция»), клуба консервативной элиты, который выступает за то, чтобы «покончить с послевоенным мазохизмом» и избавить молодые поколения японцев от чувства вины перед другими народами. Такаити также является сторонницей ужесточения иммиграционной политики.