Премьер Японии решила распустить нижнюю палату парламента

Премьер Японии решила распустить нижнюю палату парламентаТакаити считает, что главу правительства должен избрать народ
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити объявила о досрочном роспуске нижней палаты парламента 23 января, передает агентство Nikkei.
«Я бы хотела, чтобы народ сам решил, может ли он доверить управление страной мне», – сказала премьер-министр (цитата по ТАСС).
В Японии премьер-министра избирают депутаты парламента. При этом Такаити отметила, что народ может определить, какая партия получит большинство мест. Если Либерально-демократическая партия (ЛДП) и «Партия обновления Японии» (Ishin) их получат, то премьером станет Такаити.
Досрочные выборы в 51-й созыв Палаты представителей должны состояться 8 февраля, сообщило Nekkei.
Выборы в 2024 г. прошли 27 октября из-за досрочного роспуска нижней палаты парламента экс-премьер-министром Сигэрой Исибой. Тогда правящая ЛДП обеспечила себе 191 место из 465, а союзная ЛДП буддистская партия «Комэйто» получила 24 места. Коалиции ЛДП с «Комэйто» не удалось набрать необходимые 233 места для получения большинства, голосов хватило только на 215 мандатов.
21 октября 2025 г. «Ведомости» писали, что Такаити – политик правоконсервативных взглядов. Она является членом общества «Ниппон кайги» («Японская конференция»), клуба консервативной элиты, который выступает за то, чтобы «покончить с послевоенным мазохизмом» и избавить молодые поколения японцев от чувства вины перед другими народами. Такаити также является сторонницей ужесточения иммиграционной политики.