Эксперт «Валдая» оценил приглашение Путина в «Совет мира»

При этом, добавил эксперт, неясными пока остаются условия участия в «Совете мира» и то, будет ли установлена цена вступительного взноса в $1 млрд. Кроме того, еще нужно прояснить, будет ли эта структура чисто консультативной при президенте США Дональде Трампе и как вообще она будет функционировать.