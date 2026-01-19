Эксперт «Валдая» оценил приглашение Путина в «Совет мира»
Приглашение президента РФ Владимира Путина в «Совет мира» является позитивным сигналом для Москвы. Таким образом США демонстрируют, что рассматривают РФ «не как часть проблемы, а как часть ее решения». Об этом «Ведомостям» заявил эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов.
Он отметил, что Вашингтон признает влияние Москвы в Палестине, ее связи с основными игроками, а также сохраняющиеся контакты с Израилем.
При этом, добавил эксперт, неясными пока остаются условия участия в «Совете мира» и то, будет ли установлена цена вступительного взноса в $1 млрд. Кроме того, еще нужно прояснить, будет ли эта структура чисто консультативной при президенте США Дональде Трампе и как вообще она будет функционировать.
Для того чтобы план американского лидера возымел успех, по мнению Кортунова, необходимо стабильное прекращение огня между Израилем и палестинскими группировками, а также вывод войск хотя бы из некоторых районов сектора Газа.
Что же касается корреляции «Совета мира» с другими международными структурами, пока его создание не претендует на перестройку миропорядка. Но, продолжает Кортунов, если механизм создания подобных коалиций из заинтересованных участников будет успешен, то его можно будет применять и в решении других кризисов так, чтобы подобные структуры работали автономно друг от друга.
16 января Белый дом представил состав «Совета мира» по Газе. В него вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь страны Марко Рубио. Председателем совета будет сам Трамп. Национальный комитет по управлению и координации (NCAG) анклавом возглавит экс-заместитель министра Палестинской национальной администрации Али Шаат.
В ходе брифинга 19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав «Совета мира» по сектору Газа.