Bloomberg: Дания пропустит ВЭФ в Давосе из-за конфликта вокруг Гренландии

Из-за конфликта вокруг Гренландии датские власти решили не участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщило Bloomberg со ссылкой на заявление представителей форума.

Дания была приглашена, однако любые решения о присутствии принимаются правительством соответствующего государства, объяснили агентству.

15 января в Гренландии началась разведывательная миссия государств Европы, организованная Данией: остров является автономной территорией страны. На фоне этого американский президент Дональд Трамп пригрозил пошлинами в 10% для стран, не согласных с намерением Вашингтона аннексировать остров. Тарифы будут действовать до момента, пока не будет достигнута договоренность о покупке острова.

Трамп заявил 19 января, что Дания не смогла устранить якобы угрозу со стороны России для Гренландии. По его словам, на протяжении 20 лет НАТО «твердит» Дании о необходимости устранения этой угрозы, но «теперь пришло время и это будет сделано».

Американский президент заявлял о намерении взять под контроль Гренландию в начале своего второго президентского срока в 2025 г. С новой силой риторика возобновилась в 2026-м. Основанием для аннексии для Трампа выступает предполагаемая угроза «российских и китайских кораблей».

