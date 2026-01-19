Bloomberg: Дания пропустит ВЭФ в Давосе из-за конфликта вокруг Гренландии

Трамп заявил 19 января, что Дания не смогла устранить якобы угрозу со стороны России для Гренландии. По его словам, на протяжении 20 лет НАТО «твердит» Дании о необходимости устранения этой угрозы, но «теперь пришло время и это будет сделано».