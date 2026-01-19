Лукашенко призвал Украину не гробить людей ради территорий
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине следует прекратить гибель людей ради территориальных споров. Об этом он сказал на встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым, передает «БелТА».
По словам Лукашенко, сейчас «как никогда» существует возможность остановить вооруженный конфликт. Он подчеркнул, что вопрос не должен сводиться к переделу территорий – «кусочек туда, кусочек сюда».
Лукашенко заявил, что если людям будет комфортнее жить с Россией, как это произошло с Крымом и другими территориями, они сделают такой выбор. «Люди разберутся, определятся», – пояснил он. По его словам, время расставит все на свои места и из этого следует исходить Украине, а не «гробить каждый день тысячи людей».
19 января Лукашенко также сказал о наиболее удачном моменте для урегулирования по Украине. Он отмечал, что «как бы украинцы ни артачились, все равно надо идти к тому, чтобы на этой земле был мир».
Издание The Guardian также писало, что продажа Гренландии станет катастрофическим сигналом для Киева. Тот покажет роль Евросоюза на геополитической арене.