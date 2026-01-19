Газета
Политика

Лукашенко призвал Украину не гробить людей ради территорий

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине следует прекратить гибель людей ради территориальных споров. Об этом он сказал на встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым, передает «БелТА».

По словам Лукашенко, сейчас «как никогда» существует возможность остановить вооруженный конфликт. Он подчеркнул, что вопрос не должен сводиться к переделу территорий – «кусочек туда, кусочек сюда».

Лукашенко заявил, что если людям будет комфортнее жить с Россией, как это произошло с Крымом и другими территориями, они сделают такой выбор. «Люди разберутся, определятся», – пояснил он. По его словам, время расставит все на свои места и из этого следует исходить Украине, а не «гробить каждый день тысячи людей».

19 января Лукашенко также сказал о наиболее удачном моменте для урегулирования по Украине. Он отмечал, что «как бы украинцы ни артачились, все равно надо идти к тому, чтобы на этой земле был мир».

Издание The Guardian также писало, что продажа Гренландии станет катастрофическим сигналом для Киева. Тот покажет роль Евросоюза на геополитической арене.

