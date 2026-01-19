Газета
Главная / Политика /

FT: Трамп пригласил Путина в «Совет мира» для сохранения теплых отношений

Ведомости

Президент США Дональд Трамп пригласил российского коллегу Владимира Путина войти в «Совет мира» по Газе, чтобы сохранить теплые отношения, пишет газета Financial Times.

Согласно материалу, Путин также стремится сохранить связи с Трампом, несмотря на захват Вашингтоном президента Венесуэлы Николаса Мадуро и поддержку протестующих против иранского правительства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав «Совета мира» по сектору Газа. Он рассказал, что сейчас изучаются все детали этого предложения.

16 января Белый дом представил состав «Совета мира» по Газе. В него вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь страны Марко Рубио. Председателем совета будет Трамп. Национальный комитет по управлению и координации (NCAG) анклавом возглавит экс-заместитель министра Палестинской национальной администрации Али Шаат. Вашингтон направил приглашение принять участие в «Совете мира» лидерам 50 стран.

