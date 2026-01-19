Bloomberg: 96% издержек от пошлин Трампа перекладываются на покупателей в США
Издержки от импортных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, почти полностью ложатся на американских импортеров, покупателей и конечных потребителей, а не на иностранных экспортеров. К такому выводу пришли исследователи Кильского института мировой экономики, сообщает Bloomberg.
Согласно исследованию, иностранные компании лишь незначительно снижают цены и чаще предпочитают сокращать объемы поставок, чем компенсировать тарифные издержки. В результате около 4% бремени пошлин приходится на зарубежных экспортеров, тогда как 96% фактически перекладываются на американских покупателей.
«Корректировка происходит за счет сокращения объемов торговли, а не снижения цен», – говорится в статье Кильского института.
В качестве примера в исследовании рассматриваются Бразилия и Индия, экспорт которых в прошлом году столкнулся с жесткими и масштабными пошлинами со стороны США. Одной из причин, по которой экспортеры избегают значительных потерь, названа возможность перенаправлять поставки на другие рынки.
11 ноября Трамп заявлял, что отмена введенных Вашингтоном импортных пошлин приведет к потерям для США более $3 трлн и нанесет невосполнимый ущерб экономике страны.
Кроме того, 17 января президент США анонсировал введение с 1 февраля пошлин на все товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Поводом стала критика его заявлений о намерении аннексировать Гренландию, являющуюся автономной территорией Дании. Новый тариф, по словам Трампа, будет действовать до достижения договоренности о покупке острова.