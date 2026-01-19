Bloomberg: 96% издержек от пошлин Трампа перекладываются на покупателей в США

В качестве примера в исследовании рассматриваются Бразилия и Индия, экспорт которых в прошлом году столкнулся с жесткими и масштабными пошлинами со стороны США. Одной из причин, по которой экспортеры избегают значительных потерь, названа возможность перенаправлять поставки на другие рынки.