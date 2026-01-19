В 2024 году на счетах Юлии Тимошенко и ее супруга было более $5 млн
Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и ее муж в 2024 г. владели счетами, на которых хранилось более $5 млн, следует из ее декларации, пишет ТАСС.
Как сообщает агентство, $4 млн находились на личном счете Тимошенко. Сама политик ранее, в том числе на суде при избрании меры пресечения по делу о подкупе депутатов, заявляла, что эти деньги она получила от некой американской компании в качестве «моральной компенсации» за тюремное заключение при президенте Викторе Януковиче в 2011–2014 гг. Название компании она не раскрыла, добавив, что уже передала эти средства дочери на ведение бизнеса.
Даже без учета этих $4 млн у супругов, по данным декларации, оставалось средств на сумму, эквивалентную $1 млн, в различных валютах (гривны, евро, доллары, чешские кроны). Из них около $380 000 принадлежали лично Тимошенко, остальное – ее мужу.
Кроме того, Тимошенко указала в декларации ювелирные украшения и брендовые часы без указания стоимости, а ее муж владел несколькими автомобилями. Недвижимостью пара не владеет: мужу принадлежит гараж, а жилой дом площадью 588 кв. м с участком они арендуют.
16 января высший антикоррупционный суд Украины избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 млн гривен. После окончания суда Тимошенко заявила, что будет обжаловать решение по залогу. Она сказала, что сначала подаст апелляцию, а затем обратится к коллегам и друзьям с просьбой внести залог в 33 млн гривен, поскольку ее банковские счета были заблокированы после предъявления подозрения.
14 января НАБУ опубликовало аудиозапись разговора с руководителем одной из фракций Верховной рады про оплату голосования в парламенте. Ведомство в своей публикации не раскрывает имя главы фракции, но уже известно, что речь идет о Тимошенко. Ее подозревают в организации переговоров с отдельными народными депутатами «о внедрении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований».