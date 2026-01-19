В 2024 году на счетах Юлии Тимошенко и ее супруга было более $5 млн

Как сообщает агентство, $4 млн находились на личном счете Тимошенко. Сама политик ранее, в том числе на суде при избрании меры пресечения по делу о подкупе депутатов, заявляла, что эти деньги она получила от некой американской компании в качестве «моральной компенсации» за тюремное заключение при президенте Викторе Януковиче в 2011–2014 гг. Название компании она не раскрыла, добавив, что уже передала эти средства дочери на ведение бизнеса.