NORAD сообщило об отправке своих самолетов в Гренландию

По данным командования, воздушные судна наряду с самолетами, базирующимися на континентальных территориях США и Канады, будут поддерживать различные «давно запланированные» мероприятия NORAD, «опираясь на давнее сотрудничество в области обороны между Соединенными Штатами и Канадой, а также Королевством Дания».