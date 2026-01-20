Газета
Главная / Политика /

NORAD сообщило об отправке своих самолетов в Гренландию

Ведомости

Самолеты Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD) вскоре прибудут на космическую базу Питуфик в Гренландии. Об этом говорится в сообщении NORAD в соцсети X.

По данным командования, воздушные судна наряду с самолетами, базирующимися на континентальных территориях США и Канады, будут поддерживать различные «давно запланированные» мероприятия NORAD, «опираясь на давнее сотрудничество в области обороны между Соединенными Штатами и Канадой, а также Королевством Дания».

Данная деятельность координируется с Данией, подчеркнули в NORAD. Отмечается, что все поддерживающие силы действуют с необходимым дипломатическим разрешением. Правительство Гренландии также было проинформировано о запланированных мероприятиях.

В командовании добавили, что NORAD регулярно проводит «продолжительные, рассредоточенные операции по защите Северной Америки в одном или всех трех регионах NORAD (Аляска, Канада и континентальная часть США)».

19 января президент США Дональд Трамп не исключил возможность применения силы для захвата Гренландии. «Без комментариев», – ответил он на соответствующий вопрос NBC News.

15 января в Гренландию прибыли первые военнослужащие из европейских стран. Разведывательную миссию проводит Дания – остров является автономной территорией страны.

