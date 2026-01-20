США и Дания могут пересмотреть соглашение 1951 года о Гренландии
Вашингтон и Копенгаген могут пересмотреть Соглашение об обороне Гренландии 1951 г. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на европейского чиновника.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, по словам собеседника, в частном порядке поднимает вопрос о пересмотре соглашения. В него могут включить «некоторые серьезные гарантии» запрета китайских инвестиций в Гренландию.
Соглашение о защите Гренландии 1951 г. был заключен между США и Данией в Копенгагене. Договор действует в рамках НАТО и направлено на обеспечение коллективной обороны в Североатлантическом регионе. Согласно документу, Вашингтон берет на себя ответственность помогать в обороне Гренландии, а Дания признает суверенитет США для оборонительных целей. Кроме того, соглашение позволяет США размещать на острове свои военные базы.
Трамп говорил о намерении взять под контроль Гренландию в начале своего второго президентского срока и возобновил такую риторику с новой силой в 2026-м. Основанием для аннексии для Трампа выступает предполагаемая угроза «российских и китайских кораблей». 18 января он повторил, что Россия и Китай якобы «хотят завладеть Гренландией и Дания ничего не может с этим поделать».
Министр финансов США Скотт Бессент говорил, что Вашингтон не отступит от идеи захвата Гренландии, Европа не сможет обеспечить безопасность датского острова.