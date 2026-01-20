Пашинян согласился войти в Совет мира по Газе

Эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов отмечал, что приглашение Путина в Совет мира – позитивный сигнал для России. По его словам, США таким образом демонстрируют, что рассматривают Москву не как часть проблемы, а как часть ее решения, признавая влияние России в палестинском вопросе, ее связи с ключевыми игроками и сохраняющиеся контакты с Израилем.