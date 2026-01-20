Пашинян согласился войти в Совет мира по Газе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился присоединиться к Совету мира по сектору Газа по предложению президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Назели Багдасарян.
«Премьер-министр Пашинян с радостью и ответственностью принял предложение, подтвердив приверженность Армении содействию миру», – написала Багдасарян в соцсети Facebook
16 января Белый дом представил состав Совета мира по Газе. В него вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, зять президента США Джаред Кушнер, глава Всемирного банка Ажай Банга. Председателем «Совета мира» был указан сам Трамп. Сообщалось, что Вашингтон направил приглашения к участию в совете лидерам 50 государств, включая Аргентину, Канаду, Германию, Австралию, Египет, Турцию и Израиль.
19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав «Совета мира» по сектору Газа. Представитель Кремля отмечал, что пока изучаются все детали этого предложения. Он также выражал надежду на контакты с американской стороной, «чтобы прояснить все нюансы».
Эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов отмечал, что приглашение Путина в Совет мира – позитивный сигнал для России. По его словам, США таким образом демонстрируют, что рассматривают Москву не как часть проблемы, а как часть ее решения, признавая влияние России в палестинском вопросе, ее связи с ключевыми игроками и сохраняющиеся контакты с Израилем.