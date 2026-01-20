Китай получил от Трампа приглашение вступить в Совет мира по Газе

США направили Китаю приглашение присоединиться к Совету мира по урегулированию ситуации в секторе Газа, который был создан по инициативе американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.