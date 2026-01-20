Газета
Китай получил от Трампа приглашение вступить в Совет мира по Газе

США направили Китаю приглашение присоединиться к Совету мира по урегулированию ситуации в секторе Газа, который был создан по инициативе американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга. 

«Китай получил приглашение США», – заявил он, не уточнив готова ли китайская сторона присоединиться к инициативе (цитата по «РИА Новости»).

Белый дом представил состав Совета мира по Газе 16 января. В него вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь страны Марко Рубио. Председателем совета выступит Трамп. Вашингтон направил приглашение принять участие в Совете мира лидерам 50 стран, в частности Франции, Аргентины, Канады, Германии, Австралии, Бахрейна, Египта, Турции и Израиля.

В ходе брифинга 19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав Совета мира по сектору Газа.

