Главная / Политика /

Кремль не знает о содержании переговоров Киева и ЕС по урегулированию конфликта

Ведомости

Кремль не совсем в курсе содержания переговоров украинской и европейской сторон о мирном урегулировании конфликта. Тем не менее, известно, что они обсуждают вопросы, связанные с гарантиями безопасности, экономическим восстановлением и др. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга. 

«Мы в курсе того, что хотим мы сами. И это хорошо известно и американцам, и украинцам. Поэтому здесь важно нам продолжить получать информацию о содержании тех дискуссий, которые ведутся между американцами и европейцами, между европейцами и украинцами», – добавил он.

Новость дополняется

