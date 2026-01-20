Кремль не знает о содержании переговоров Киева и ЕС по урегулированию конфликта
Кремль не совсем в курсе содержания переговоров украинской и европейской сторон о мирном урегулировании конфликта. Тем не менее, известно, что они обсуждают вопросы, связанные с гарантиями безопасности, экономическим восстановлением и др. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Мы в курсе того, что хотим мы сами. И это хорошо известно и американцам, и украинцам. Поэтому здесь важно нам продолжить получать информацию о содержании тех дискуссий, которые ведутся между американцами и европейцами, между европейцами и украинцами», – добавил он.