FT: Трамп пригласил Зеленского в «Совет мира» по Газе

Американский лидер направил письмо Зеленскому после приглашения президента РФ Владимира Путина. Один из собеседников газеты заявил, что Зеленский «испытывал некоторую нерешительность» из-за того, что среди приглашенных оказались Путин и другие главы государств, поддержавшие Россию в конфликте на Украине.