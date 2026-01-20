FT: Трамп пригласил Зеленского в «Совет мира» по Газе
Президент США Дональд Трамп пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского в «Совет мира» по сектору Газа. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Официально о приглашении в еще не созданный совет в Киеве и Вашингтоне не сообщали.
Американский лидер направил письмо Зеленскому после приглашения президента РФ Владимира Путина. Один из собеседников газеты заявил, что Зеленский «испытывал некоторую нерешительность» из-за того, что среди приглашенных оказались Путин и другие главы государств, поддержавшие Россию в конфликте на Украине.
20 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что Москва получила конкретные предложения и проект устава «Совета мира» по сектору Газа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом сообщил, что Россия не знает всех деталей будущего совета.