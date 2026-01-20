Страны ЕС хотят бойкотировать ЧМ по футболу в США из-за Гренландии

17 января Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин на все товары из Дании и ряда стран ЕС. Это решение последовало после критики его заявлений о намерении получить Гренландию. По словам Трампа, тарифы будут действовать до достижения договоренности о покупке острова. 19 января министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что Евросоюз может ответить на торговые пошлины США, введенные из-за Гренландии, ограничив доступ американских компаний к госконтрактам в странах ЕС.