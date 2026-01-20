Страны ЕС хотят бойкотировать ЧМ по футболу в США из-за Гренландии
У Вашингтона много рычагов влияния на Европу, за исключением футбола, пишет The Economist. Из-за ситуации с Гренландией европейские страны думают над тем, чтобы бойкотировать чемпионат мира (ЧМ), который пройдет летом 2026 г. в США.
Америка принимает его совместно с Канадой и Мексикой. В материале говорится, что только европейские и южноамериканские страны когда-либо выигрывали этот турнир, они главные его звезды. Их отказ от участия стал бы ударом по самолюбию президента США Дональда Трампа, при этом с минимальными экономическими затратами.
Идею бойкота высказал немецкий политик Юрген Хардт 19 января, пишет The Independent. Он предположил, что Германия могла бы проигнорировать чемпионат мира в США, чтобы оказать давление на Белый дом в связи с угрозой аннексии Гренландии. Такой прием, по его словам, нужно использовать в крайнем случае, чтобы заставить Трампа одуматься.
Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Гренландия входит в состав Датского королевства. Телеканал CNN со ссылкой на неназванного советника Трампа до этого отмечал, что Вашингтон не рассматривает вариант превращения Гренландии в новый штат.
17 января Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин на все товары из Дании и ряда стран ЕС. Это решение последовало после критики его заявлений о намерении получить Гренландию. По словам Трампа, тарифы будут действовать до достижения договоренности о покупке острова. 19 января министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что Евросоюз может ответить на торговые пошлины США, введенные из-за Гренландии, ограничив доступ американских компаний к госконтрактам в странах ЕС.