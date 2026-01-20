Дмитриев: будущее Стармера не кажется радостным после слов Трампа
Будущее британского премьер-министра Кира Стармера больше не выглядит радостным, заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Будущее Стармера не выглядит слишком радостным после комментариев президента [США Дональда] Трампа», – написал он, ответив на высказывание американского лидера в Truth Social о Великобритании.
Дмитриев также опубликовал результаты своего опроса о том, нужно ли Стармеру покинуть должность. За отставку премьера проголосовало 96%.
20 января Трамп заявил, что передача Лондоном архипелага Чагос, где находится военная база Диего-Гарсия, под юрисдикцию Маврикия является актом огромной глупости. По его словам, этот шаг также стал одной из причин, связанных с национальной безопасностью, почему США должны приобрести Гренландию.
Подписание соглашения между Великобританией и Маврикием о передаче территории прошло 22 мая. Тогда Стармер говорил, что, согласно условиям соглашения, страна сохранит возможность аренды базы Диего-Гарсия, которая используется совместно с США.