Главная / Политика /

Дмитриев: будущее Стармера не кажется радостным после слов Трампа

Ведомости

Будущее британского премьер-министра Кира Стармера больше не выглядит радостным, заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Будущее Стармера не выглядит слишком радостным после комментариев президента [США Дональда] Трампа», – написал он, ответив на высказывание американского лидера в Truth Social о Великобритании.

Дмитриев также опубликовал результаты своего опроса о том, нужно ли Стармеру покинуть должность. За отставку премьера проголосовало 96%.

20 января Трамп заявил, что передача Лондоном архипелага Чагос, где находится военная база Диего-Гарсия, под юрисдикцию Маврикия является актом огромной глупости. По его словам, этот шаг также стал одной из причин, связанных с национальной безопасностью, почему США должны приобрести Гренландию.

Подписание соглашения между Великобританией и Маврикием о передаче территории прошло 22 мая. Тогда Стармер говорил, что, согласно условиям соглашения, страна сохранит возможность аренды базы Диего-Гарсия, которая используется совместно с США.

