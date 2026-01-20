Дмитриев: будущее Стармера не кажется радостным после слов Трампа

20 января Трамп заявил, что передача Лондоном архипелага Чагос, где находится военная база Диего-Гарсия, под юрисдикцию Маврикия является актом огромной глупости. По его словам, этот шаг также стал одной из причин, связанных с национальной безопасностью, почему США должны приобрести Гренландию.