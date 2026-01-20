Газета
Главная / Политика /

Трамп заявил, что теперь ему нравится Венесуэла

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что теперь любит Венесуэлу. Его слова передает CBS News.

«Они так хорошо с нами сотрудничают», – объяснил он.

Американский глава также похвалил лидера венесуэльской оппозиции, лауреата Нобелевской премии мира 2025 г. Марию Мачадо. Он заявил, что с радостью бы привлек ее к разрешению ситуации с Венесуэлой.

15 января Трамп провел встречу с Мачадо, на которой она вручила президенту США свою медаль Нобелевской премии мира.

Временное руководство Венесуэлой перешло к вице-президенту Делси Родригес после того, как 3 января американские силы захватили лидера страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Трамп говорил, что контроль над Венесуэлой может сохраниться более года, подчеркивая, что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».

