Трамп заявил, что теперь ему нравится Венесуэла

Временное руководство Венесуэлой перешло к вице-президенту Делси Родригес после того, как 3 января американские силы захватили лидера страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Трамп говорил, что контроль над Венесуэлой может сохраниться более года, подчеркивая, что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».