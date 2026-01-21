Франция предложила НАТО провести военные учения в Гренландии

20 января Трамп выразил сомнение, что другие члены НАТО придут на помощь Вашингтону в случае необходимости. Он сказал, что сделал для НАТО больше, чем кто-либо. Трамп уверен, что США придут на выручку, если у страны – члена блока будут проблемы. При этом действительно сомневается, сделает ли НАТО то же в ответ.