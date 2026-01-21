Франция предложила НАТО провести военные учения в Гренландии
Франция обратилась к НАТО с предложением провести военные учения в Гренландии и готова в них поучаствовать. Об этом пишет Reuters со ссылкой на администрацию президента Эммануэля Макрона.
Инициатива прозвучала на фоне визита президента США Дональда Трампа в Давос на Всемирный экономический форум (ВЭФ), где он, как ожидается, вновь поднимет тему приобретения Гренландии, несмотря на протесты европейских союзников. Этот вопрос уже вызвал серьезный кризис в трансатлантических отношениях, отмечает издание.
Накануне, выступая в Давосе, Макрон заявил, что Европа не намерена уступать давлению и не позволит себя запугать. Как пишет Reuters, заявление было расценено как прямая критика угроз Трампа ввести высокие пошлины в случае отказа от передачи острова.
20 января Трамп выразил сомнение, что другие члены НАТО придут на помощь Вашингтону в случае необходимости. Он сказал, что сделал для НАТО больше, чем кто-либо. Трамп уверен, что США придут на выручку, если у страны – члена блока будут проблемы. При этом действительно сомневается, сделает ли НАТО то же в ответ.
17 января президент США анонсировал введение с 1 февраля пошлин на все товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Такой шаг последовал за критикой его заявлений о намерении аннексировать Гренландию, являющуюся автономной территорией Дании. Новый тариф, по словам Трампа, будет действовать до достижения договоренности о покупке острова.