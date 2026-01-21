Берлин поддержал Париж в инициативе по применению торгового оружия ЕС против США
На экстренном саммите в Брюсселе лидеры Европейского союза (ЕС), включая Германию, поручили Европейской комиссии подготовить к возможному применению «инструмент противодействия принуждению» (Anti-Coercion Instrument) против Соединенных Штатов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пять дипломатов ЕС, знакомых с ходом закрытых переговоров.
«Инструмент противодействия принуждению», неофициально называемый в дипломатических кругах «торговой базукой» ЕС, позволяет союзу вводить комплексные ответные меры, уточняет Politico. В арсенал возможных санкций входят тарифы, ограничения на инвестиции, приостановка научного сотрудничества и даже отзыв торговых преференций.
Как отметил один из дипломатов, Франция и Германия договорились «положить этот инструмент на стол, но не обязательно его активировать». Их цель – создать четкий и мощный сигнал для Вашингтона, демонстрирующий готовность ЕС к жесткому ответу.
Поддержка Берлина является ключевым изменением позиции. Германия, долгое время выступавшая главным сторонником диалога с США и опасавшаяся открытой конфронтации, теперь, под давлением обстоятельств, демонстрирует солидарность с Францией, пишет Politico. По словам дипломатов, Берлин разрывается между этой солидарностью и желанием сохранить каналы для переговоров.
Главным скептиком остается Италия, отмечает издание. Рим, по данным двух источников, настаивает на том, что любые сигналы об эскалации неприемлемы до исчерпания всех дипломатических возможностей. Депутат Европарламента Никола Прокаччини заявил, что задействовать инструмент – ошибка, поскольку «американский рынок – лучший в мире» и альтернативы ему у ЕС нет.
Окончательное решение о подготовке и возможном применении инструмента будет напрямую зависеть от риторики президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Если его выступление будет носить ультимативный и агрессивный характер в отношении Гренландии и торговли с ЕС, у союза, как выразился дипломат, «может не остаться выбора, кроме как нанести ответный удар».
21 января стало известно, что законодатели ЕС условились отложить ратификацию ключевого торгового соглашения с США. Это решение также связано с давлением США на Европейский союз из-за Гренландии. Отмечается, что предупреждение Европарламента прозвучало в момент, когда ЕС решает, «насколько жестким будет ответный удар, если Трамп продолжит действовать против давних союзников Вашингтона».