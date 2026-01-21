В Кремле ждут пояснений о «секретном оружии» Трампа

21 января Трамп заявил, что США располагают вооружениями, «о которых никто не знает». Это заявление он сделал в интервью телеканалу NewsNation, комментируя вопрос журналиста о возможном применении американскими силами некоего звукового оружия во время военной операции в Венесуэле. «Вероятно, было бы хорошо никому об этом не рассказывать, но у нас есть удивительные вооружения», – сказал Трамп, не приведя подробностей.