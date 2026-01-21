Газета
Главная / Политика /

В Кремле ждут пояснений о «секретном оружии» Трампа

Ведомости

В Кремле ожидают пояснений от Вашингтона относительно заявления президента США Дональда Трампа о некоем секретном оружии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в России есть профильные службы, которые занимаются сбором и анализом информации по подобным вопросам. «Они выполняют свою работу. Но в данном случае еще предстоит, наверное, нам услышать разъяснение относительно того, что имеет в виду президент Соединенных Штатов», – сказал представитель Кремля.

21 января Трамп заявил, что США располагают вооружениями, «о которых никто не знает». Это заявление он сделал в интервью телеканалу NewsNation, комментируя вопрос журналиста о возможном применении американскими силами некоего звукового оружия во время военной операции в Венесуэле. «Вероятно, было бы хорошо никому об этом не рассказывать, но у нас есть удивительные вооружения», – сказал Трамп, не приведя подробностей.

11 января газета New York Post со ссылкой на свидетельства сотрудника охраны президента Венесуэлы Николаса Мадуро сообщала, что при военной операции в Венесуэле 3 января США якобы применили «секретное оружие», позволившее нейтрализовать военнослужащих и военную технику венесуэльской стороны.

