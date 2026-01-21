Пентагон начал развертывание военной авиации на Ближнем Востоке

Это наращивание сил происходит на фоне того, как Трамп требует от своих советников в Пентагоне и Белом доме подготовить военные варианты действий против Ирана. Президент неоднократно подчеркивал, что хочет видеть «решительный» эффект от любых возможных ударов, что побудило чиновников разработать спектр планов – от точечных ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) до операций, направленных на смену режима.