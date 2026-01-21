Пентагон начал развертывание военной авиации на Ближнем Востоке
Администрация президента США Дональда Трампа начала дополнительное развертывание военной авиации на Ближнем Востоке, одновременно обсуждая возможность «решительных» ударов по Ирану. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, в регион уже переброшены истребители F-15E, которые прибыли в Иорданию 18 января. К Персидскому заливу также направляется ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, включающая эсминцы, истребители F-35 и самолеты радиоэлектронной борьбы. В ближайшее время ожидается поставка дополнительных систем ПРО, включая комплексы ЗРК-Patriot и THAAD.
Это наращивание сил происходит на фоне того, как Трамп требует от своих советников в Пентагоне и Белом доме подготовить военные варианты действий против Ирана. Президент неоднократно подчеркивал, что хочет видеть «решительный» эффект от любых возможных ударов, что побудило чиновников разработать спектр планов – от точечных ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) до операций, направленных на смену режима.
При этом, как отмечают источники, Трамп еще не отдал приказ о начале военной операции и его окончательное решение остается неясным. Некоторые советники выступают за использование немилитаристских мер, таких как ужесточение санкций или киберподдержка протестующих внутри Ирана.
Одновременно в администрации идут дебаты о реалистичности смены режима в Тегеране исключительно с помощью авиации, а также о готовности США к затяжной военной кампании и последующей стабилизации страны.
15 января NewsNation писал, что Пентагон перебрасывает авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке. Передислокация связана с обострением напряженности между администрацией Трампа и Ираном.