Главная / Политика /

США сократят около 200 должностей в НАТО

Ведомости

США планируют сократить около 200 должностей в ключевых структурах НАТО, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Сокращению подлежит персонал, который курирует военные и разведывательные операции альянса. Так, будут частично сокращены работники базирующегося в Португалии STRIKFORNATO, Центра анализа разведывательной информации в Великобритании, Командования сил специальных операций союзников в Брюсселе и ряда других аналогичных структур.

Причину этого источники не сообщили. Однако, пишет агентство, такие шаги соответствуют заявленному намерению администрации американского президента Дональда Трампа перенаправить больше ресурсов в Западное полушарие. Решение США может усилить опасения в Европе по поводу приверженности Вашингтона альянсу.

20 января стало известно, государства НАТО отказываются обмениваться разведывательной информацией с США из-за инициативы Трампа насчет присоединения Гренландии. По словам собеседников издания The i Paper, в настоящее время отношения в сфере безопасности между США и Великобританией находятся на самом низком уровне с 1950-х гг. и это ставит под угрозу безопасность Европы.

В тот же день Трамп выразил сомнение, что другие члены НАТО придут на помощь Вашингтону в случае необходимости. Он сказал, что сделал для НАТО больше, чем кто-либо. При этом президент уверен, что США придут на выручку, если у страны – члена блока будут проблемы.

