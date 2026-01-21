Восемь стран присоединились к «Совету мира» по Газе
Министры иностранных дел Саудовской Аравии, Турции, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выразили согласие на присоединение своих стран к «Совету мира» по управлению сектором Газа. Об этом сообщил саудовский МИД в соцсети X.
В заявлении говорится, что каждая страна подпишет необходимые документы о присоединении в соответствии с собственными правовыми процедурами. Отмечается, что Египет, Пакистан и ОАЭ уже подтвердили свое участие в этой организации на индивидуальном уровне.
Министры иностранных дел восьми стран выразили свою поддержку миротворческим инициативам президента США Дональда Трампа и намерены способствовать выполнению задач «Совета мира». В заявлении подчеркивается, что совет будет функционировать как «временный орган» в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН и всеобъемлющим планом по урегулированию конфликта в секторе Газа.
О составе «Совета мира» стало известно 16 января. По данным Белого дома, Трамп лично возглавит новый орган. В него также вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник лидера США Стив Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и др.