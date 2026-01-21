Трамп попросил Данию уведомить в случае отказа от переговоров по Гренландии
Президент США Дональд Трамп попросил власти Дании напрямую уведомить его в случае отказа от переговоров по Гренландии. Об этом он заявил в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте на форуме в Давосе. Трансляцию проводит CNBC News.
Говоря о нежелании датских властей обсуждать продажу Гренландии, американский лидер отметил, что этого сказано не было.
Трамп также отметил, что предпочитает получать информацию напрямую, без посредников.
Американский лидер неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он заявил, что Вашингтон добивается начала немедленных переговоров о приобретении территории. «Это не будет угрозой для НАТО. Это значительно повысит безопасность всего альянса», – сказал Трамп, уточнив, что США хотят получить остров для создания системы ПРО «Золотой купол» и сдерживания «опасных противников».