Трамп попросил Данию уведомить в случае отказа от переговоров по Гренландии

Американский лидер неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он заявил, что Вашингтон добивается начала немедленных переговоров о приобретении территории. «Это не будет угрозой для НАТО. Это значительно повысит безопасность всего альянса», – сказал Трамп, уточнив, что США хотят получить остров для создания системы ПРО «Золотой купол» и сдерживания «опасных противников».