За ночь силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над регионами РФ
С 23:00 21 января до 7:00 мск 22 января дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Четыре беспилотника были уничтожены в Волгоградской области, по три – в Крыму и в Ростовской области, два – в Брянской и по одному – в Белгородской области и в Краснодарском крае.
Вечером 21 января Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда («Гумрак»), Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса, Краснодара («Пашковский») и Геленджика. Об отмене меры Росавиация сообщила в 6:11 и 6:12 мск 22 января.
Поздним вечером 21 января оперштаб Краснодарского края проинформировал, что из-за массированной атаки украинских беспилотников на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района погибли три человека и пострадали еще восемь.