Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

За ночь силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над регионами РФ

Ведомости

С 23:00 21 января до 7:00 мск 22 января дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Четыре беспилотника были уничтожены в Волгоградской области, по три – в Крыму и в Ростовской области, два – в Брянской и по одному – в Белгородской области и в Краснодарском крае.

Вечером 21 января Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда («Гумрак»), Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса, Краснодара («Пашковский») и Геленджика. Об отмене меры Росавиация сообщила в 6:11 и 6:12 мск 22 января.

Поздним вечером 21 января оперштаб Краснодарского края проинформировал, что из-за массированной атаки украинских беспилотников на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района погибли три человека и пострадали еще восемь.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь