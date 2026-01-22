Газета
Главная / Общество /

Росавиация отменила ограничения в шести аэропортах на юге России

Ведомости

Ограничения на прием и выпуск самолетов были отменены в аэропортах Волгограда («Гумрак»), Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса, Краснодара («Пашковский») и Геленджика. Об этом говорится в сообщениях Росавиации.

Меры были введены вечером 21 января. Об их отмене Росавиация сообщила в 6:11 мск и 6:12 мск 22 января.

Поздним вечером 21 января оперштаб Краснодарского края сообщил, что в результате массированной атаки украинских беспилотников на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района погибли три человека. Еще восемь были ранены.

По данным Минобороны, с 18:00 до 20:00 мск 21 января силы ПВО сбили над регионами РФ 52 украинских БПЛА. Из них 36 были ликвидированы над акваторией Азовского моря, а восемь – над Черным морем. По четыре беспилотника российские военные перехватили над территориями Крыма и Краснодарского края.

