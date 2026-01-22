Газета
Политика

Пожар в портовом терминале на Кубани полностью потушен

Ведомости

Пожар, который произошел в результате атаки украинских беспилотников на территории портового терминала на Кубани, потушили. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

«Пожар на территории портового терминала в поселке Волна полностью ликвидирован», – говорится в публикации.

Вечером 21 января оперштаб отмечал, что, предварительно, из-за атаки БПЛА и пожара погибли три человека. Еще восемь получили ранения. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, при необходимости пострадавших должны были направить в лечебные учреждения краевого центра.

Кондратьев писал, что возгорание произошло в четырех резервуарах с нефтепродуктами. В ликвидации последствий участвовали 97 человек и 29 единиц техники.

В ночь на 22 января системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 14 беспилотников ВСУ. Четыре из них были уничтожены в Волгоградской области, по три – в Крыму и в Ростовской области, два – в Брянской и по одному – в Белгородской области и в Краснодарском крае.

