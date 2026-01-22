Пожар в портовом терминале на Кубани полностью потушен

В ночь на 22 января системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 14 беспилотников ВСУ. Четыре из них были уничтожены в Волгоградской области, по три – в Крыму и в Ростовской области, два – в Брянской и по одному – в Белгородской области и в Краснодарском крае.