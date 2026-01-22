Газета
Главная / Политика /

Politico: США не пригласили Данию в «Совет мира» по Газе

Ведомости

Американская сторона не направляла Дании приглашение вступить в «Совет мира» по управлению сектором Газа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на датского дипломата.

«Копенгаген даже не пригласили присоединиться», – заявил собеседник издания.

О составе «Совета мира» стало известно 16 января. По данным Белого дома, Трамп лично возглавит новый орган. В него также вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник лидера США Стив Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и др.

21 января министры иностранных дел Саудовской Аравии, Турции, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Катара и ОАЭ выразили согласие на присоединение своих стран к «Совету мира» по управлению сектором Газа.

