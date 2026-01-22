Газета
Главная / Политика /

Уиткофф заявил о возможности создания беспошлинной зоны на Украине

Ведомости

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил о возможности создания беспошлинной зоны на территории Украины, назвав эту идею потенциальным «игровым моментом» для экономики страны. Об этом он заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, передает Devdiscourse.

По словам Уиткоффа, такая мера могла бы стабилизировать и оживить украинскую экономику, способствуя росту и международной торговле. Он выразил оптимизм в связи с переговорами по урегулированию конфликта, отметив, что обсуждения близки к завершению.

«Если обе стороны хотят решить это, мы это решим», – заявил американский дипломат.

21 января президент США Дональд Трамп подчеркнул, что стороны конфликта близки к моменту, когда российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский подпишут мирное соглашение. Он сказал, что Москва и Киев сейчас заинтересованы в достижении сделки.

В тот же день Axios со ссылкой на источник писал, что Зеленский намерен провести встречу с американским лидером в Давосе 22 января. Как отмечает портал, глава Украины направится на переговоры после того, как Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер улетят в Москву, где проведут встречу с Путиным. По данным Axios, обе беседы будут связаны с американским мирным планом по украинскому урегулированию.

